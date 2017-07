FedEx waarschuwt voor impact cyberaanval TNT

MEMPHIS (AFN) - De cyberaanval die TNT vorige maand hard trof, kost moederbedrijf FedEx veel geld. Het is bovendien maar de vraag of alle systemen van TNT die door het virus zijn besmet, nog te redden zijn. Het kan zijn dat de pakketbezorger cruciale data voorgoed kwijt is.

Dat liet FedEx maandag weten in een update over de situatie bij zijn Nederlandse dochterbedrijf dat in mei vorig jaar werd ingelijfd. Hoe groot de financiële schade precies is, valt volgens het bedrijf nog altijd moeilijk in te schatten. Wel staat vast dat FedEx en TNT er niet voor verzekerd zijn.

TNT werd eind juni getroffen door een cyberaanval met zogenoemde ransomware. Dat is een virus dat computersystemen gijzelt zodat de makers losgeld kunnen eisen. Hoewel de meeste diensten inmiddels weer beschikbaar zijn, kampt het bedrijf nog altijd met achterstanden en vertragingen.

FedEx houdt wel vast aan zijn financiële doelstellingen voor de komende jaren. Het bedrijf mikt voor de jaren tot en met 2020 op een stijging van de operationele winst met 1,2 miljard tot 1,5 miljard dollar.

