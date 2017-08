AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag met verlies te openen. Ook de andere belangrijke Europese beurzen beginnen waarschijnlijk in de min. Op het Damrak verwerken beleggers onder meer de resultaten van de AEX-fondsen NN Group en Boskalis.

Verzekeraar NN wist in het tweede kwartaal zijn kosten verder naar beneden te brengen, geholpen door positieve marktomstandigheden. De kapitaalbuffer van het bedrijf kwam mede daardoor hoger uit dan voorzien. Topman Lard Friese sprak van sterke resultaten, waarbij het bedrijf in alle lagen vooruitgang boekte.

De omzet van baggeraar Boskalis stond in de eerste jaarhelft opnieuw onder druk door de lastige omstandigheden in de offshoremarkt. Het bedrijf zag wel het orderboek wat aandikken, wat volgens topman Peter Berdowski aangeeft dat de vooruitzichten 'gematigd positief' zijn.

AND

Ook Forfarmers kwam met cijfers. Het veevoerbedrijf profiteerde in het eerste halfjaar van groei in de agrarische sector in Nederland, Duitsland en België. In het Verenigd Koninkrijk was nog sprake van krimp, maar volgens Forfarmers zijn ook bij de Britse boeren ,,de eerste tekenen van herstel'' zichtbaar.

Kaartenmaker AND International Publishers sprak in een tussentijds handelsbericht van teleurstellende resultaten. Het bedrijf zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar flink dalen en dook in de rode cijfers.

AEX

Wereldhave zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. JPMorgan verlaagde het beleggingsadvies voor het vastgoedbedrijf.

De Europese beurzen sloten woensdag met winst. De AEX-index klom 0,6 procent tot 525,89 punten en de MidKap steeg eveneens 0,6 procent, tot 794,48 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen 0,7 procent.

Dow Jones

Op Wall Street werden kleine winsten geboekt. De Dow-Jonesindex won 0,1 procent tot 22.024,87 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent.

De euro was 1,1774 dollar waard, tegen 1,1703 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 46,84 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 50,43 dollar.

Deel dit artikel via: