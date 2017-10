Credit Suisse doelwit activistische belegger

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - Credit Suisse is doelwit geworden van een activistische investeerder die aandringt op een opsplitsing van de Zwitserse bank. Volgens bronnen gaat het om hedgefonds RBR Capital, dat wordt geleid door de Zwitser Rudolf Bohli.

Naar verluidt heeft Bohli een belang van 0,2 procent in Credit Suisse ter waarde van 100 miljoen franc (87 miljoen euro). Hij zou de afgelopen tijd overleg hebben gehad met topmanagers van de bank om over zijn plannen te praten. Die zouden dan later deze week bij een investeerdersconferentie in New York wereldkundig worden gemaakt.

Bohli zou ontevreden zijn over de voortgang van de herstructurering van Credit Suisse onder topman Tidjane Thiam en de achterblijvende beurskoers. De activistische aandeelhouder dringt aan op een opsplitsing van de bank in drie delen: een zakenbank, een vermogensbeheerder en een financieel dienstverlener voor vermogende klanten waar ook de andere diensten van Credit Suisse onder komen te vallen. Volgens Bohli kan daardoor meer waarde voor aandeelhouders worden gecreëerd.

Focus

Het voorstel van Bohli zou de steun krijgen van meer aandeelhouders van Credit Suisse, de tweede bank van Zwitserland. Credit Suisse liet weten ideëen van aandeelhouders te verwelkomen maar dat de focus nu ligt op de uitvoering van de strategie en zijn herstructurering. Verder wilde het financiële concern niet op de zaak ingaan.

De Zwitserse branchegenoot UBS is in het verleden ook al eens doelwit geworden van een activistische aandeelhouder. In 2013 werd de grootste bank van Zwitserland onder druk gezet door investeerder Knight Vinke Asset Management om zijn zakenbankdivisie af te stoten. Dat ging niet door en vorig jaar verkocht die investeerder zijn belang in UBS.

