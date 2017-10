Morgan Stanley verbetert resultaten

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft in het derde kwartaal hogere resultaten in de boeken gezet. Er werd meer geld verdiend met vermogensbeheer en het zakenbankieren, al stonden daar wel lagere inkomsten uit de obligatiehandel tegenover.

De baten van de bank klommen naar 9,2 miljard dollar, van 8,9 miljard dollar vorig jaar. Onder de streep verscheen een nettowinst van 1,8 miljard dollar, een stijging met 12 procent. Vorige week bleek al uit de cijfers van branchegenoten Citigroup en Bank of America dat zij in de afgelopen maanden ook minder verdienden met de handel in obligaties.

Topman James Gorman van Morgan Stanley zei dat de stabiele prestaties bij vermogensbeheer en zakenbankieren tegenwicht konden bieden tegen het bedrukte handelsklimaat bij effecten.

