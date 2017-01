WENEN (AFN/BLOOMBERG) - De olieproductie van landen die zijn aangesloten bij oliekartel OPEC is voor het eerst in zeven maanden gedaald. Ook Rusland, dat geen OPEC-lid is, lijkt woord te houden en zijn productie zoals beloofd terug te schroeven. Dat maakte de OPEC woensdag bekend.

De olie-exporteurs die lid zijn van de OPEC spraken onlangs af hun productie met ingang van dit jaar te verlagen, in een poging de olieprijs op te krikken. Zij kregen steun van onder meer Rusland. De aantrekkende olieprijs zorgt wel voor een groeiende productie van overige landen, maar volgens de OPEC is die toename minder groot dan vorige maand werd gedacht.

De productie van de dertien OPEC-leden daalde in december met iets meer dan 220.000 vaten ruwe olie per dag. De Russische productie zal de komende maanden met zo'n 245.000 vaten per dag verminderen.

De productieverlagingen zijn overigens nog niet genoeg om het olieoverschot op de wereldmarkt echt aan te pakken. De totale productie van de OPEC is nog zo'n 1,8 miljoen vaten per dag hoger dan de gemiddelde 31,3 miljoen vaten die naar schatting nodig zijn.

