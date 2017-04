Jullie volgen de politiek niet echt is 't wel?



Labour is sinds Brexit met zielige politieke spelletjes volledige obstructie aan het plegen in UK.



May is daar klaar mee en wil haar mandaat nu zwart op wit even helder stellen.



Conservatives staan in de peilingen 20 %punten voor op Labour.



Als Labour morgen tegen de motie stemt over vervroegde verkiezingen zijn ze af.



Als ze de verkiezingen verliezen zijn ze ook af.



Kortom: winwinwin voor May en dus Brexit.