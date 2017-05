Inkomsten Eurocastle omhoog

GUERNSEY (AFN) - Eurocastle Investment heeft zijn operationele inkomsten afgelopen kwartaal zien groeien ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat meldde de in Amsterdam genoteerde, in Italië actieve vastgoedonderneming donderdag.

De middelen uit operaties (funds from operations of FFO) kwamen uit op 26 miljoen euro, tegen 12,5 miljoen euro een driemaandsperiode eerder. De aangepaste netto vermogenswaarde kwam uit op 548,9 miljoen euro. Eurocastle zette een winst na belasting toekenbaar aan aandeelhouders in de boeken van 4,6 miljoen euro.

Eurocastle investeert tegenwoordig als 'closed end'-fonds uitsluitend in Italië in vastgoedleningen waarbij schuldenaren in gebreke blijven (non-performing loans) en andere aan vastgoed gerelateerde activa.

