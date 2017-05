Vakanties naar winterzon helpen Thomas Cook

LONDEN (AFN) - Reisorganisatie Thomas Cook heeft over het afgelopen halfjaar een hogere omzet en een kleiner verlies in de boeken gezet. Een toenemende vraag naar wintervakanties naar de Spaanse zon compenseerde de aanhoudende terughoudendheid bij consumenten ten aanzien van Turkije als vakantieland.

Thomas Cook behaalde in de eerste jaarhelft, die op 31 maart eindigde, een omzet van bijna 3 miljard pond. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder. Als de paasvakantie vorig jaar niet in maart maar net als dit jaar in april zou zijn gevallen, zou de groei volgens het bedrijf zelfs zijn uitgekomen op 12 procent. Het nettoverlies bedroeg 272 miljoen euro, 11 miljoen euro minder dan een jaar eerder.

Ook de boekingen voor de zomerperode geven volgens Thomas Cook een zonnig beeld. Met name Griekenland en kleinere vakantielanden als Cyprus en Bulgarije zijn in trek, meldde het reisbedrijf donderdag.

