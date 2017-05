Altice krijgt tik op vingers van Brussel

BRUSSEL (AFN) - Altice heeft volgens de Europese Commissie EU-regels geschonden bij de overname het Portugese telefoniebedrijf PT Portugal. Het Franse telecomconcern had die deal in 2015 op tijd moeten voorleggen aan Brussel, maar heeft dat verzuimd.

Er is nu een mededeling van punten van bezwaar naar Altice gestuurd. Dat is een formele stap in een nog lopend onderzoek. Als de beschuldigingen aan het adres van Altice worden bewezen, dan kan Brussel een boete opleggen die kan oplopen tot 10 procent van de wereldwijde jaaromzet van Altice.

Altice stelde Brussel overigens in februari 2015 wel op de hoogte van zijn plannen om PT Portugal over te nemen. De Commissie ging op 20 april van dat jaar ook onder voorwaarden akkoord, maar vermoedt dat Altice de overname feitelijk al had uitgevoerd ,,voordat de Commissie haar goedkeuringsbesluit had vastgesteld, en in bepaalde opzichten zelfs voordat de overname was aangemeld''.

Concentratiecontrole

,,Als bedrijven op de zaken vooruitlopen door fusies uit te voeren voordat ze die aanmelden of groen licht krijgen, ondermijnen zij de goede werking van het EU-stelsel voor concentratiecontrole'', zo verklaart Margrethe Vestager, EU-commissaris voor concurrentiebeleid.

Altice is het niet eens met de voorlopige conclusies van Brussel. Het bedrijf zegt een uitgebreid verweer naar de Commissie te zullen terugsturen. Verder benadrukt de onderneming dat de eerdere goedkeuring van de deal door Brussel door dit onderzoek niet in het geding komt.

Deel dit artikel via: