PostNL vervangt autorit voor e-bakfiets

AMSTERDAM (AFN) - Met de inzet van de elektrische bakfiets wil PostNL in Amsterdam honderd autoritten per dag uitsparen. In de e-bikes kunnen grote hoeveelheden zakelijke post worden rondgebracht en ook het legen van de brievenbussen in de hoofdstad gebeurt voortaan met de bakfiets, liet het postbedrijf donderdag weten. Vanaf juni worden in de avond binnen de ring ook pakketten op deze manier bezorgd.

PostNL wil op deze manier bijdragen aan schonere binnensteden en het verbeteren van de bereikbaarheid. Het streven is om in 2025 in 25 binnensteden volledig uitstootvrij post te bezorgen. Na Amsterdam volgen ook Utrecht, Den Haag, Rotterdam en andere grote steden.

Het postbedrijf heeft de afgelopen tijd in de grachtengordel de elektrische bakfietsen met succes getest. In totaal komen er zestig e-bikes die een groot deel van Amsterdam bedienen.

