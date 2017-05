GM stopt met verkoop auto's in India

DETROIT (AFN) - General Motors (GM) wil geen auto's meer verkopen in India en zich meer gaan toeleggen op de verkoop in Brazilië en China. De Amerikaanse autobouwer maakte donderdag een herstructurering van zijn internationale activiteiten bekend.

GM ziet meer brood in andere markten dan India, omdat daar meer kansen liggen. Het bedrijf blijft nog wel auto's maken in India, maar zal die niet meer in dat land verkopen. Verder krimpt GM zijn activiteiten in Zuid-Afrika in, onder meer door verkoop van een fabriek aan de Japanse fabrikant Isuzu.

De autofabrikant verkocht eerder al zijn Europese activiteiten aan het Franse PSA Peugeot. Topvrouw Mary Barra besloot daarna de prestaties van alle internationale activiteiten tegen het licht te houden.

