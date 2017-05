Nieuwe naam voor Van Lanschot

DEN BOSCH (AFN) - Van Lanschot heet vanaf nu Van Lanschot Kempen. Aandeelhouders van de Bossche vermogensbeheerder zijn donderdag akkoord gegaan met de naamswijziging.

Topman Karl Guha sprak eerder van ,,een naam die recht doet aan het karakter van het bedrijf, onze gemeenschappelijke cultuur en de veranderingen die we doorvoeren.'' Onder zijn leiding heeft Van Lanschot het roer de afgelopen jaren omgegooid. In plaats van een exclusieve bank voor welgestelden en familiebedrijven, wil de firma een vermogensbeheerder zijn die voor een breed publiek toegankelijk is.

In de eerste jaren na de overname behield Kempen nog een sterke mate van zelfstandigheid. De afgelopen tijd heeft Van Lanschot evenwel een vereenvoudiging van de organisatiestructuur doorgevoerd. Daarbij zijn bijvoorbeeld het bestuur en ondersteunende diensten samengevoegd en is ook de eigen bankvergunning van het dochterbedrijf komen te vervallen.

De individuele merken Van Lanschot, Evi en Kempen blijven gewoon zichtbaar. Van Lanschot is de oudste onafhankelijke bank van Nederland, opgericht in 1737. Het in Amsterdam gevestigde Kempen bestaat sinds 1903. Er werken zo'n vijfhonderd mensen, op een totaal van ruim 1750 werknemers voor de gehele groep.

