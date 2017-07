Aalberts koopt automatiseerder Pneutec

AMSTERDAM (AFN) - Aalberts Industries heeft industrieel automatiseerder Pneutec ingelijfd. Dat maakte de in Amsterdam genoteerde toeleverancier aan de industrie dinsdag bekend zonder daarbij een overnamesom te geven.

Pneutec, dat onder meer gespecialiseerd is in vacuümtechniek en pneumatische technologie, is goed voor een omzet van circa 15 miljoen euro per jaar en telt 32 voltijdsbanen. Het bedrijf zal worden ondergebracht in de divisie voor nanotechnologie van Aalberts.

De resultaten van Pneutec zullen per 1 juli in de cijfers van Aalberts worden geconsolideerd.

