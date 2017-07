Akzo wil peroxideproductie China uitbreiden

AMSTERDAM (AFN) - Verf- en chemiebedrijf AkzoNobel wil de capaciteit van zijn organische peroxide-faciliteit in de Chinese stad Ningbo in de komende twee jaar verdubbelen. Dat meldde het concern dinsdag zonder daarbij in te gaan op financiële details.

Eerder was al bekend dat de capaciteit met 40 procent zou worden uitgebreid. Dat proces is volgens Akzo gaande en is in augustus klaar. Daarna volgt de volgende stap.

De faciliteit produceert dicumylperoxide (DCP), een organisch peroxide die wordt gebruikt bij de vervaardiging van polymeren. Die worden onder meer gebruikt in schoenzolen en voor de isolatie van hoogspanningskabels. Hier is volgens Akzo een sterke vraag naar.

Om aan de stijgende vraag te kunnen blijven voldoen wordt ook een nieuwe organische peroxide-faciliteit gebouwd in Tianjin.

