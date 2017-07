'Hogere resultaten voor BinckBank'

AMSTERDAM (AFN) - Onlinebroker BinckBank heeft in het tweede kwartaal waarschijnlijk hogere resultaten in de boeken gezet dan een jaar eerder, toen het bedrijf te maken had met lastige marktomstandigheden. Dat blijkt uit een consensus van analistenramingen die is opgesteld door Bloomberg. BinckBank publiceert maandag cijfers.

Volgens de consensus komen de totale inkomsten in het tweede kwartaal uit op 38,8 miljoen euro, met een nettowinst van 8,5 miljoen euro. Een jaar eerder boekte BinckBank een nettowinst van 7,7 miljoen euro op een omzet van 35,4 miljoen euro. Toen ondervond BinckBank hinder van de lagere transacties op de markt omdat beleggers een afwachtende houding aannamen in aanloop naar het brexitreferendum in juni 2016.

BinckBank werkt aan manieren om minder afhankelijk van het aantal transacties in een bepaalde periode. In dat kader kondigde BinckBank een reeks nieuwe producten aan op het gebied van sparen, vermogensbeheer en pensioenbeleggen.

