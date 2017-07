Euronext houdt geruchten in de gaten

AMSTERDAM (AFN) - Euronext houdt geruchtensites als Wallstreet Wires nadrukkelijk in de gaten. Dat zei topman Maurice van Tilburg van de beursuitbater dinsdag in een column voor De Telegraaf.

Volgens Van Tilburg zorgen geruchtensites en blogs geregeld voor koersbewegingen. Hij noemt nadrukkelijk de Britse analist Zak Mir, die met zijn blog Wallstreet Wires onlangs voor rumoer rondom Corbion zorgde. Dergelijke sites zijn volgens hem ,,smakelijk voer voor de pers". Van Tilburg benadrukt dat het de taak van Euronext is om te zorgen voor eerlijke en ,,transparante handel".

Euronext heeft een aantal mogelijkheden om in te grijpen als geruchten koersbewegingen in gang zetten. Bij te grote schommelingen wordt de handel tijdelijk bevroren. Ondertussen wordt de oorzaak van de schommeling onderzocht. ,,Helaas kunnen trading safeguards het waarheidsgehalte van nieuws niet uitfilteren. Mijn motto is daarom: Trust but verify."

Deel dit artikel via: