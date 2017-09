Northrop neemt rakettenbouwer Orbital over

FALLS CHURCH (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse defensieconcern Northrop Grumman heeft een overeenkomst bereikt over de overname van ruimtevaart- en defensiebedrijf Orbital ATK ter waarde van 7,8 miljard dollar in contanten.

Inclusief schuld is met de transactie een bedrag van 9,2 miljard dollar gemoeid. De overname hing al in de lucht, want bronnen hadden tegen zakenkrant The Wall Street Journal al gezegd dat de partijen dicht bij een deal waren.

Orbital is fabrikant van raketten voor het lanceren van satellieten, aandrijfsystemen voor intercontinentale ballistische raketten en precisiegeleide wapens en andere producten voor ruimtevaart en defensie. Northrop is onder meer bekend van de B2-bommenwerper en Global Hawk-drone.

Met de overname versterkt Northrop zijn positie in de strijd met Boeing om de ontwikkeling van een nieuw rakettenafweersysteem voor het Amerikaanse leger. Met dat programma zou een bedrag zijn gemoeid van 85 miljard dollar. Ook breidt Northrop met de overname van Orbital op andere terreinen zijn aanwezigheid uit, zoals op het gebied van munitie. Orbital is een van de belangrijkste munitieleveranciers van het Pentagon.

