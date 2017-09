Positieve stemming op beurzen Azië

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten waren maandag positief gestemd. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street. De handel verliep relatief rustig aangezien de belangrijke Japanse beurs gesloten bleef vanwege een nationale feestdag.

Ook werd gewacht op de Amerikaanse centrale bank, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Een rentewijziging wordt niet voorzien. Wel hopen beleggers op meer details over de plannen van de Federal Reserve om de omvangrijke balans af te bouwen. De Japanse centrale bank vergadert deze week ook over het monetaire beleid. De Bank of Japan komt op donderdag bijeen.

In Seoul dikte de Kospi 1,2 procent aan, dankzij stevige koerswinsten van zwaargewichten als Samsung Electronics (plus 3,7 procent) en SK Hynix (plus 3 procent). In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,1 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,5 procent hoger onder aanvoering van de Australische banken.

