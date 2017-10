EU-landen worstelen met nieuwe handelsregels

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - Het wordt voor de meeste EU-landen, waaronder Nederland, nog een hele kluif om het nieuwe pakket Europese regels voor de handel op de financiële markten (MiFID II) op tijd in te voeren. De regels worden 3 januari van kracht, maar het is nog maar de vraag of landen die deadline halen.

Het doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. De regels zorgen onder meer voor de regulering van de zogenoemde flitshandel.

In zeventien van de 28 EU-landen worstelen beleidsmakers nog met het inpassen van de nieuwe regels in wet- en regelgeving. Staan de regels niet voor die tijd zwart op wit dan is de richtlijn niet direct van toepassing op particulieren en bedrijven in de betreffende landen. Dat zorgt ook voor onduidelijkheid en onzekerheid voor met name banken en vermogensbeheerders.

Eerder werd de invoering van de regels al eens met een jaar uitgesteld.

