Adobe in trek na vrijgeven prognose

NEW YORK (AFN) - Adobe Systems was woensdag in de Amerikaanse nabeurshandel zeer in trek. Het aandeel steeg meer dan 5 procent, nadat omzet- en resultaatdoelen voor boekjaar 2018 werden vrijgegeven.

Het Amerikaanse softwarebedrijf, vooral bekend dankzij programma's als Photoshop en Adobe Reader, rekent op een omzet van circa 8,7 miljard dollar. Dat zou een groei van 20 procent betekenen ten opzichte van het opbrengstdoel voor boekjaar 2017. De aangepaste winst per aandeel komt waarschijnlijk uit op 5,50 dollar, zo denkt Adobe.

De prognose toont volgens Adobe het ,,goede momentum'' waarin de onderneming momenteel zit, aldus topman Shantanu Narayen. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen op koers om in het vierde kwartaal van het huidige boekjaar een omzet neer te zetten van een kleine 2 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 1,15 dollar.

