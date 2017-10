United Continental voelt orkanen

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - United Continental, het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappij United Airlines, heeft afgelopen kwartaal flink last gehad van de serie orkanen die de staten Texas en Florida, maar ook delen van het Caribisch gebied troffen. Dat bleek woensdag uit een tussentijds handelsbericht van het concern.

In totaal werden er meer dan 8000 vluchten geschrapt, wat een duidelijk negatief effect had op de prestaties. De winst in het derde kwartaal kwam uit op 669 miljoen dollar, minder dan de 997 miljoen dollar die een jaar geleden in de boeken werd gezet.

De opbrengsten van United Continental gingen eveneens omlaag, maar slechts zeer beperkt. De omzet kwam uit op 9,88 miljard dollar, van 9,91 miljard dollar in dezelfde verslagperiode een jaar eerder.

