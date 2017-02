'Ogen Damrak op Unilever en bedrijfscijfers'

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers in Amsterdam krijgen deze week opnieuw aardig wat bedrijfsresultaten te verwerken, onder meer van bouwer BAM, verzekeraar Delta Lloyd en bodemonderzoeker Fugro. Verder wordt met spanning gekeken naar de verdere ontwikkelingen rond Unilever, nadat vrijdag bekend werd dat het Amerikaanse Kraft Heinz een fusievoorstel heeft gedaan. Unilever wees dat echter resoluut van de hand.

Het aandeel Unilever schoot meer dan 13 procent omhoog tot het hoogste niveau ooit, na de toenadering door Kraft Heinz. Volgens het Brits-Nederlandse bedrijf is het bod van 50 dollar per aandeel veel te laag en zijn er onvoldoende strategische voordelen van een fusie. Mogelijk kan Kraft Heinz met een hoger voorstel of een vijandig bod komen.

Ook wordt uitgekeken naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve die woensdag worden gepubliceerd. Fed-voorzitter Janet Yellen liet vorige week weten dat de economische omstandigheden verbeteren en dat het onverstandig zou zijn te lang te wachten met een nieuwe rentestap. In maart heeft de Fed weer een rentevergadering.

Meer cijfers

Naast BAM, Delta Lloyd en Fugro staan cijfers op de rol van onder meer Kendrion, Wolters Kluwer, Brunel, ASR, GrandVision en Galapagos.

Telegraaf Media Groep (TMG) kan weer op aandacht rekenen. Het Vlaamse Mediahuis en VP Exploitatie hebben hun overnamebod op TMG verhoogd van 5,25 naar 5,90 euro per aandeel. Volgens de partijen hebben ze nu de beschikking over bijna 60 procent van de aandelen TMG.

Macro-economische cijfers

Aan het macro-economische front komen cijfers over de Europese en Amerikaanse industrie en dienstensector. Uit Duitsland komt onder meer informatie over het vertrouwen van ondernemers en consumenten. Verder worden gegevens gemeld over de huizenmarkt en het consumentenvertrouwen in de VS.

De sterke koerssprong van Unilever zorgde vrijdag voor een mooie winst van de AEX-index. De AEX eindigde 1 procent hoger op 499,08 punten. De MidKap ging licht omlaag tot 719,52 punten. In de rest van Europa was een wisselend beeld op de beurzen te zien.

In New York lieten de graadmeters vrijdag kleine koersuitslagen zien, met Kraft Heinz als uitblinker met een plus van 10,6 procent. Maandag blijft de Amerikaanse beurshandel dicht voor de viering van President's Day.

