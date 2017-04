'Matige consumptie remt groei economie VS af'

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie blijft ,,bescheiden tot matige'' groei vertonen. De arbeidsmarkt trekt steeds verder aan, maar wat betreft consumentenuitgaven is het beeld nog altijd gemengd. Dat staat in het zogeheten Beige Book dat woensdag door de Federal Reserve is gepubliceerd.

Het rapport van de koepel van Amerikaanse centrale banken maakt onder meer duidelijk dat de Amerikanen, afgezien van de aanschaf van nieuwe auto's, hun geld nog niet echt laten rollen. Dat zet volgens kenners een rem op de economische groei.

Ook de huizenmarkt is de laatste tijd wat minder sterk aangetrokken. De lonen zitten in doorsnee wel in de lift als gevolg de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De studie over de stand van zaken in de Amerikaanse economie is samengesteld op basis van enquêtes door de regionale centrale banken. De gegevens zijn verzameld in februari en maart.

