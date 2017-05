IMCD doet overname in VS

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD neemt de activiteiten van het Amerikaanse Bossco Industries op het gebied van distributie van speciaalchemieproducten over. Daarmee breidt IMCD zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten uit.

Er werden geen financiële details over de transactie gemeld. Het in Houston gevestigde Bossco levert chemieproducten en technische diensten in het zuidwesten van de VS. De overname moet begin juli worden afgerond. Bossco was goed voor een omzet van 11 miljoen dollar in 2016.

Deel dit artikel via: