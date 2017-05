Kleine winsten op beurzen Europa

AMSTERDAM (AFN) - De effectenbeurs in Amsterdam is vrijdag iets hoger geopend, net als de andere beurzen in Europa. Beleggers blijven wel wat voorzichtig na de onrust van de afgelopen dagen, die met name werd veroorzaakt door de reeks affaires waarin de Amerikaanse president Donald Trump is verwikkeld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 525,09 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 781,49 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,3 procent.

In de AEX was biotechnoloog Galapagos de sterkste stijger met een plus van 1,2 procent. Staalconcern ArcelorMittal stond ook bij de grotere winnaars met een winst van 0,9 procent. Verzekeraar Aegon bungelde onderaan met een min van 0,9 procent.

