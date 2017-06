Yves Saint Laurent mikt op verdubbeling omzet

PARIJS (AFN) - Het Franse luxemerk Yves Saint Laurent (YSL) wil binnen drie jaar zijn huidige omzet verdubbelen. Het concern dat in handen is van multinational van luxemerken Kering is onder meer van plan jaarlijks twintig nieuwe winkels te openen, om aan de eigen doelstelling te voldoen.

YSL mikt op een jaarlijkse omzet van 2 miljard euro in de komende drie tot vijf jaar, waarbij de marges omhoog moeten. Om dat te bereiken zal ook de eigen productie van bijvoorbeeld handtassen en schoenen omhoog moeten. De capaciteit van de handtassenfabriek in Toscane zal worden uitgebreid.

De plannen vormen een nieuw hoofdstuk in de groei van YSL waarvan de omzet sinds 2012 verdrievoudigde. YSL wil onder meer nieuwe winkels openen in Peking en Shanghai, maar ook in meer ,,volwassen markten" zoals Zwitserland waar het merk twee outlets opende. Eind 2016 telde het luxemerk 159 winkels.

