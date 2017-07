Niet alleen deze computerbedrijven doen moeilijk,ik had gisteren ook een raar probleem met een computerbedrijf.

Ik wilde via de giro aandelen asml kopen,maar de app vertikte het eenvoudig om mijn opdracht uit te voeren,ik heb het op 4 verschillende manieren geprobeert,maar niets hielp,hoewel alles klopte,bleef hij hardnekkig een foutmelding geven,in dat domme engels,we leven hier toch in nederland,ik moest van armoe de zaak met verlies terug draaien en verspeelde daarmee een prachtige winst vandaag.

Juist de laatste tijd werkt de boel bij de giro wel goed,dat is wel eens anders geweest,maar helaas keerden die drama tijden van weleer gisteren terug bij de giro,jammer!!,dikke pech!!

Het beursje is gelukkig weer volledig genezen van die gevaarlijke dip van gisteren,ik heb een schrale troost dat besi heel leuk mee lift met het succes van asml,ook de metalino's plussen heel gezellig,alleen die reus weet de weg naar omhoog nog steeds niet terug te vinden.

Morgen komt unilever met cijfers,zullen hun aandeelhouders vriendelijke plannen,leuke plussen op de borden gaan toveren,ik hopen van;ja!!

Sligro staat al gigantisch hoog,daar verwacht ik niet zoveel muziek van,bergen geluk toegewenst!!!