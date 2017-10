Eurocastle kondigt aankoop eigen aandelen aan

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedonderneming Eurocastle Investment Limited koopt voor 84 miljoen euro aan eigen aandelen in. De prijs per aandeel is vastgesteld op 10 euro per stuk.

De aandeleninkoop volgt op de beursgang van Eurocastle-dochter doBank in Milaan. De beursgang leverde Eurocastle netto 146 miljoen euro op. De vastgoedonderneming verkocht bijna de helft van zijn belang in doBank.

Eurocastle wil een deel van de opbrengsten laten terugvloeien naar de eigen aandeelhouders.

