Procter & Gamble optimistischer over verkopen

CINCINNATI (AFN) - Procter & Gamble verwacht de verkopen dit boekjaar sterker op te kunnen schroeven dan eerder werd gedacht. Dat meldde het moederbedrijf van merken als Gillette, Oral-B, Braun, Ariel en Always vrijdag.

Het was- en verzorgingsmiddelenconcern zag de verkopen in het eind december afgesloten tweede kwartaal met 2 procent groeien, gecorrigeerd voor de effecten van overnames en desinvesteringen. Voor het hele boekjaar wordt nu een plus van 2 tot 3 procent voorzien, in plaats van de vooruitgang met 2 procent die eerder werd voorspeld.

De totale omzet van het concern stabiliseerde afgelopen kwartaal op 16,9 miljard dollar. De nettowinst uit voortgezette activiteiten slonk met 12 procent tot 2,6 miljard dollar. De winst was iets hoger dan analisten in doorsnee hadden voorspeld.

