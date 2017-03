Beurzen Europa doen stapje terug

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen noteerden maandag tegen het einde van de ochtend eensgezind onder de slotstanden van vrijdag. Beleggers moesten het doen met een vrijwel lege agenda. Unilever zorgde in Amsterdam nog voor enige reuring. Het was- en voedingsmiddelenconcern wil naar verluidt voor 7 miljard euro aan merken van de hand doen.

De AEX-index op Beursplein 5 stond omstreeks 11.45 uur 0,2 procent in de min op 515,23 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 739,82 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt leverden 0,2 tot 0,4 procent in.

Unilever was de een van de sterkste stijgers in de AEX, met een winst van 0,5 procent. Het concern zou onder meer margarinelabels Becel/Flora en Stork in de verkoop willen doen. Ook heeft Unilever volgens het Financieele Dagblad aan grote aandeelhouders gevraagd hun belangen te vergroten. Na de overnamepoging van Kraft Heinz is het bedrijf er volgens de krant veel aan gelegen de koers van het aandeel hoog te houden.

Vastned

ArcelorMittal sloot de rij onder de hoofdfondsen in Amsterdam met een verlies van 1,3 procent. De MidKap werd aangevoerd door vastgoedfonds Vastned dat 1,4 procent won. Uitbater van optiekketens GrandVision was met een verlies van 1,4 procent hier de sterkste daler.

In Frankfurt verloor Deutsche Bank 2,8 procent aan beurswaarde. De bankkolos is begonnen met zijn aandelenemissie met een omvang van 8 miljard euro. Daarmee moet de balans worden versterkt. Daarnaast verwacht Deutsche Bank dat zijn opbrengsten dit jaar min of meer stabiel zullen blijven. In het kielzog van Deutsche Bank deed ook het aandeel Commerzbank (min 1,8 procent) een stap terug.

Belastingontduiking

Branchegenoot UBS verloor in Zürich 1,3 procent. De Franse autoriteiten spannen een rechtszaak aan tegen de Zwitserse bank omdat die medeplichting zou zijn geweest aan belastingontduiking.

In Londen stond Vodafone (plus 0,1 procent) in de belangstelling. Het Britse telecomconcern fuseert zijn Indiase dochteronderdeel met Idea Cellular, waardoor een nieuwe marktleider in het land ontstaat, met 395 miljoen klanten. Vodafone bezit 45 procent van het nieuwe fusiebedrijf, dat een marktwaarde heeft van ruim 23 miljard dollar.

De euro was 1,0755 dollar waard. Bij het Europese slot op vrijdag noteerde de euro 1,0742 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent tot 48,10 dollar en Brentolie verloor 1,1 procent op 51,20 dollar per vat.

