Lagere groei investeringen

DEN HAAG (AFN) - De investeringen in Nederland waren in februari 3,4 procent groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De stijging is kleiner dan in januari, merkt het statistiekbureau daarbij op.

In februari groeiden de investeringen in woningen opnieuw aanzienlijk. Verder is er meer in personenauto’s geïnvesteerd. Daarentegen krompen de investeringen in infrastructuur.

Volgens de zogenoemde investeringsradar van het CBS zijn de condities voor de investeringen in april gunstiger dan in februari.

