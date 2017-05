Kamp: Overnamebescherming voor elk bedrijf

Wat is de verborgen agenda's van Kim Jung Kamp???



Behoort Kim Jung Kamp niet tot de club die staat voor marktvrijheid en integeriteit?



De partij die er zou moeten staan voor de markt is helaas al eerder stevig door de mand gevallen en blijkt een infantielen club te zijn voor eigenbelang en baantjes gejaag, maar niet voor ondernemers of vrije marktwerking laat dat duidelijk zijn!!!



En wat is er mis met activistische beleggers die op juridisch gangbare wijze een overname probeert af te dwingen? Het is door de vvd toch ook toegestaan dat een corpulente taxichauffeur voor 30 ruggen een bedrijf koopt ter waarde van 30 milj, vooralsnog vindt de leiding van deze verworden leugen verenigiging dat daar juist niets mis mee is.



Omgekeerde wereld!!!!