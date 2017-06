AMSTERDAM (AFN) - Intertrust draagt Paul Willing voor als lid van de raad van commissarissen, voor een periode van vier jaar. Dat maakte de financieel dienstverlener dindag bekend.

Willing is momenteel nog uitvoerend directeur bij Intertrust. Hij leidt daar de 'Atlantische regio'. Hij kwam bij Intertrust aan boord toen dat bedrijf Elian overnam, waar Willing sinds 2009 topman was.

