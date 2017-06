STRAATSBURG (AFN) - TomTom biedt zijn Traffic-dienst in tien nieuwe landen aan. Dat heeft het bedrijf dinsdag aangekondigd op een transportbeurs in Straatsburg.

De navigatiedienstverlener gaat naar zes nieuwe Oost-Europese landen en vier landen in het Midden-Oosten. Daarmee is Traffic nu in 64 landen beschikbaar. TomTom claimt in Europa en het Midden-Oosten meer informatie te bieden dan zijn concurrenten.

TomTom Traffic biedt gebruikers, maar ook steden en wegbeheerders, continu de actuele wegsituatie en houdt daarbij rekening met opstoppingen, files, wegwerkzaamheden en ongelukken.

De onderneming zet in op de technologie voor autonome voertuigen. Daar speelt Traffic een rol in. Nog dit jaar moeten de dienst daarom in meer landen worden geïntroduceerd.

