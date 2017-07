SAP verhoogt omzetverwachting

WALLDORF (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse softwarefabrikant SAP heeft zijn omzetverwachting voor heel 2017 naar boven bijgesteld, dankzij sterke verkoopcijfers in het afgelopen tweede kwartaal. Het concern voorziet nu een omzet van 23,3 miljard tot 23,7 miljard euro, zo'n 100 miljoen meer dan waar SAP eerder vanuit ging.

Het bedrijf profiteert vooral van een sterke vraag naar nieuwe softwarepakketten en cloud-diensten, software die wordt aangeboden via het internet. De omzet in het tweede kwartaal ging met 10 procent omhoog tot 5,8 miljard euro, boven de verwachtingen van analisten.

De operationele winst kwam uit op 1,57 miljard euro. Dat was iets lager dan verwacht. De winst werd vooral gedrukt doordat SAP fors aan het investeren is in productontwikkeling, data-analyse en de verkoop van zakelijke apps. Eerder werd bekend dat SAP miljarden steekt in het zogeheten Internet of Things, waarbij apparaten en machines met elkaar worden verbonden om allerlei slimme toepassingen mogelijk te maken.

