Kleine uitslagen op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag dicht bij de slotstanden van woensdag toen de brede S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq nieuwe recordniveaus bereikten. Beleggers reageerden onder meer op een grote stroom bedrijfsresultaten.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent in de min op 21.621 punten. De S&P 500 won 0,1 procent tot 2476 punten terwijl de Nasdaq ook 0,1 procent vooruitging tot 6392 punten.

Chipproducent Qualcomm verloor 4,6 procent aan beurswaarde. De vooruitzichten van het bedrijf vielen beleggers flink tegen. Qualcomm ligt in de clinch met Apple (min 0,1 procent) en diens toeleveranciers over licentiebetalingen en denkt dat daardoor de resultaten fors onder druk komen te staan.

Ook American Express (min 1,7 procent) leverde in. De winst van de creditcardmaatschappij ging afgelopen kwartaal met een derde omlaag, onder meer door opgelopen kosten.

Philip Morris verloor 1,6 procent. De sigarettenfabrikant verkocht opnieuw fors minder sigaretten, maar wist zijn winst op niveau te houden. Het bedrijf verhoogde zijn prijzen en zette verder in op mogelijk minder schadelijke rookproducten.

PPG Industries leverde fors aan beurswaarde in. Het verfconcern, dat tot voor kort in de markt was voor het Nederlandse AkzoNobel, verloor 6,5 procent. Het bedrijf kampte met tegenvallende verfverkopen. Ook branchegenoot Sherwin-Williams (min 2,3 procent) deed een stap terug.

Verder openden ook T-Mobile US (min 0,2 procent) de boeken, net als Abbot Laboratories (plus 2,8 procent) dat daarbij zijn verwachtingen voor het hele jaar opschroefde.

Winkelketen Sears maakte een koerssprong van 13,4 procent. Het bedrijf sloot een overeenkomst met internetgigant Amazon waarbij het onder meer huishoudelijke apparaten via Amazon gaat verkopen. Het aandeel Amazon won 0,1 procent. De deal tussen de bedrijven betekende weer slecht nieuws voor winkelbedrijven als Home Depot, Best Buy en Lowe's die tot 6 procent inleverden.

De euro was bij 1,1632 dollar waard, tegen 1,1645 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent tot 46,78 dollar. Brent noteerde 0,6 procent lager op 49,41 dollar per vat.

