Bava Groothandelsgebouwen op 10 november

ROTTERDAM (AFN) - Groothandelsgebouwen houdt op vrijdag 10 november een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Er zal onder meer gesproken worden over de toekomst van de vennootschap en het beëindigen van de gesprekken over een mogelijke overname.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam. In mei werd bekend dat de gesprekken over een mogelijke overname waren beëindigd. Er werd gepraat met een mogelijke bieder op het bedrijf, maar er bleek uiteindelijk onvoldoende zicht op een succesvolle afronding van een transactie.

Andere onderwerpen op de agenda zijn onder meer plannen met het Groot Handelsgebouw, de financiële prognoses, dividendbeleid en invulling van het management.

