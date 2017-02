'Wall Street opent hoger na lang weekend'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen dinsdag naar verwachting hoger aan de handelsdag beginnen. Beleggers hebben een lang weekend achter de rug. Wall Street bleef maandag vanwege de viering van President's Day gesloten. Verschillende bedrijven waaronder Home Depot en Wal-Mart openden voorbeurs de boeken. Verder worden na de openingsbel nog cijfers over de Amerikaanse industrie gemeld.

Winkelketen Wal-Mart staat naar verwachting voor een hogere opening. Het bedrijf wist met name zijn onlineverkopen stevig op te voeren. Maar ook bij de fysieke winkels deed Wal-Mart het beter dan verwacht. Het bedrijf maakte tevens bekend het dividend te zullen verhogen nadat het meer winst behaalde dan waar kenners door de bank genomen van uitgingen.

Doe-het-zelfketen Home Depot kan tevreden terugkijken op het laatste kwartaal van 2016. Het klusbedrijf blijft profiteren van de aantrekkende woningmarkt in de VS. Doordat huizenprijzen in de lift zitten, zijn huiseigenaren nog altijd bereid meer geld te investeren in hun woning.

Verder opende ook winkelbedrijf Macy's de boeken. Daarbij viel de winst van het bedrijf hoger uit dan waarmee rekening werd gehouden. De vergelijkbare omzet daalde met 2,1 procent.

Verder krijgen investeerders in Kraft Heinz dinsdag voor het eerst de kans om te reageren op de mislukte fusiepoging met Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf had het voorstel eerder al resoluut afgewezen, maar afgelopen weekend maakten de partijen bekend dat vervolgstappen er nu ook even niet inzitten.

Telecomconcern Verizon zal naar verwachting 350 miljoen dollar minder betalen voor de overname van Yahoo dan eerder gemeld. Verder weet farmaceut Bristol-Myers Squibb de aandacht op zich gericht doordat het drie nieuwe bestuurders benoemde na gesprekken met de activistische investeerder Jana Partners. Ook kondigde het aan aanzienlijk aandeleninkoopprogramma aan.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag nagenoeg onveranderd op 20.624,05 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 2351,15 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent bij 5838,58 punten.

Deel dit artikel via: