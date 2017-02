Flinke stijging wereldwijde staalproductie

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde productie van staal is in januari met 7 procent toegenomen tot 136,5 miljoen ton in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde de World Steel Association dinsdag.

China produceerde vorige maand 67,2 miljoen ton staal, een toename van 7,4 procent. De Japanse staalproductie ging met 2,7 procent omhoog tot 9 miljoen ton.

De Duitse productie was 3,6 miljoen ton, een plus van 1,2 procent. In de Verenigde Staten klom de productie met 6,5 procent tot 6,9 miljoen ton en de Russische staalproductie nam met 11,6 procent toe tot 6,2 miljoen ton.

