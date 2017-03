'Licht hogere opening Wall Street in de maak'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag voor een licht hogere opening. Beleggers op Wall Street houden hun oren gespitst tijdens toespraken van verschillende bestuurders van Federal Reserve. Daarbij zal vooral worden gelet op aanwijzingen voor de timing van de volgende renteverhoging. De agenda is verder nagenoeg leeg.

Het positieve sentiment is mede te danken aan het goed ontvangen optreden van de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron in een televisiedebat. De verwachtingen dat hij in de race om het presidentschap kan winnen van de nationalist Marine Le Pen van het Front National zorgde voor vertrouwen bij beleggers. Macron is een voorstander van onder meer de euro en de Europese Unie.

Beleggers maken zich namelijk in toenemende mate zorgen over het protectionisme dat steeds vaker de kop op steekt. Dat begon met de keuze van de Britten om uit de EU te stappen, gevolgd door de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Dat Trump mogelijk langer nodig heeft om met zijn beloofde plan te komen om de economie aan te jagen en de belastingen te verlagen zette graadmeters in New York maandag enigszins onder druk.

Dow Jones

De Dow-Jonesindex eindigde maandag een fractie lager op 20.905,86 punten. De bredere S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2373,47 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 5901,53 punten.

Qua bedrijven weet onder meer General Mills dinsdag de aandacht op zich gericht. De maker van ontbijtgranen als Lucky Charms en Cheerios zette over het afgelopen kwartaal een winst in de boeken die hoger was dan analisten hadden verwacht. Het tegenovergestelde gold voor de omzet.

Ook huizenbouwer Lennar Corp gaf inzage in de resultaten. Na de slotbel openen sportgigant Nike en koeriersbedrijf FedEx nog de boeken.

