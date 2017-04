NSI verkoopt winkelvastgoed

HOOFDDORP (AFN) - NSI verkoopt 16 winkellocaties voor in totaal 150,9 miljoen euro. Daarnaast koopt het twee kantoorpanden in Amsterdam voor 78,8 miljoen euro, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

Medio februari bracht NSI naar buiten zich meer op kantoren te gaan richten en uit het winkelvastgoed te stappen. Het fonds wil uitgroeien tot dé vastgoedinvesteerder in de Nederlandse kantorenmarkt, zo liet het destijds weten. Daarmee is nu een flinke stap gezet. Met de verkoop is de portefeuille winkelvastgoed 40 procent verkleind.

De portefeuille werd van de hand gedaan voor de boekwaarde van december 2016. Het betreft locaties in Amsterdam, Beverwijk, Den Haag, Deventer, Maastricht, Oldenzaal en Oss. De kantoorpanden in Amsterdam zijn Vitrum en Laanderpoort I & II.

Na de transacties is de blootstelling van de totale portefeuille van NSI aan kantoren, inclusief het concept HNK, toegenomen tot 78 procent. Dat was in december nog 66 procent.

