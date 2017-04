FNG lijft Antwerps Suitcase in

AMSTERDAM (AFN) - Winkelbedrijf FNG heeft de Antwerpse onlinewinkel voor mannen Suitcase ingelijfd. FNG wil zich naar eigen zeggen meer en meer richten op het ,,premium segment" herenkleding en met de overname van de Belgen wordt deze stap volgens het bedrijf versneld. Een overnameprijs werd vrijdag niet bekendgemaakt.

FNG is eigenaar van modeketens als Miss Etam, Claudia Sträter en Steps. Sinds de lancering van het nieuwe Brantano-concept ongeveer een jaar geleden heeft FNG ook herenkleding in het assortiment. Voor FNG is de overname van Suitcase een ,,strategische stap in een groter project". Uiteindelijk is het de bedoeling dat het concept ook in een ,,bakstenen versie" wordt uitgerold.

FNG zal Suitcase onder meer financieel een handje helpen.

