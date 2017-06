LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse drankenconcern Diageo neemt voor een bedrag tot 1 miljard dollar het tequilamerk Casamigos over, waarvan de bekende Amerikaanse acteur George Clooney een van de oprichters is.

Casamigos, wat ruwweg 'het huis van vrienden' in het Spaans betekent, werd in 2013 als een vriendenproject opgericht door Clooney, samen met de echtgenoot van topmodel Cindy Crawford en een vastgoedontwikkelaar. Het merk werd snel populair bij rijk en beroemd Amerika. Casamigos ligt op koers om dit jaar 170.000 dozen (van 12 flessen) te verkopen. De vrije prijzige tequila wordt gemaakt door een producent in Mexico.

Diageo betaalt in eerste instantie 700 miljoen dollar en tot 300 miljoen dollar in de komende tien jaar als bepaalde prestaties worden behaald. Clooney blijft wel betrokken bij Casamigos. Het is de grootste overname voor Diageo, bekend van onder meer Smirnoff-wodka en Johnnie Walker-whisky, sinds 2014.

Deel dit artikel via: