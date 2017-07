'Philips Lighting stelt teleur'

AMSTERDAM (AFN) - Philips Lighting heeft in het tweede kwartaal niet voldaan aan de verwachtingen. Wel zien analisten van KBC in de vrijdag gepresenteerde resultaten voorboden van een verbetering in de tweede jaarhelft. Zij wijzen onder meer op de solide resultaten in ledverlichting.

Ook Philips Lighting zelf is positief gestemd. Het verwacht later dit jaar een terugkeer naar groei van de vergelijkbare omzet. In het tweede kwartaal ging die nog met een sterker dan verwachte 1,8 procent omlaag. Ook blijft het bedrijf bij zijn doelstelling om de marge dit jaar met 50 tot 100 basispunten op te voeren. De verbetering in de afgelopen periode viel evenwel tegen.

KBC ziet het kwartaalbericht als een bevestiging van de ,,solide uitvoering'' van de strategie van Philips Lighting, onder zware marktomstandigheden. Het beleggingsadvies blijft houden, met een koersdoel van 34 euro. Het aandeel bungelde vrijdag na twintig minuten handel met een verlies van 6 procent op 31,55 euro onderaan de 0,6 procent lagere Midkap.

