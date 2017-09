'Wall Street staat voor lagere opening'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag voor een licht lagere tot vlakke opening. Daarmee lijkt de recordreeks van de leidende Dow-Jonesindex en de bredere S&P 500 ten einde. Beleggers verwerken onder meer cijfers over de ww-aanvragen, de leidende economische indicatoren en de industriële bedrijvigheid rond de Amerikaanse stad Philadelphia.

De Federal Reserve besloot woensdag de rentetarieven ongemoeid te laten. Daarbij beloofde de koepel van centrale banken in de VS dat in oktober wordt begonnen met de afbouw van zijn omvangrijke balans. Het is voor het eerst in negen jaar dat de Fed daar werk van maakt. Verder kondigde de Fed aan de rente dit jaar nog een keer te willen verhogen.

Qua bedrijfsfondsen lijken vooral overnames voor beweging te gaan zorgen. Calgon Carbon Corp staat voor een koerssprong nu het Japanse chemiebedrijf Kuraray de producent van carbon wil inlijven. Ook cementmaker Ash Grove staat voor een fors hogere opening nadat het Ierse CRH werk maakt van een overname.

Deutsche Bank

Deutsche Bank, die ook in New York een notering heeft, staat naar verwachting voor een lagere opening. Analisten van Morgan Stanley verlaagden het koersdoel voor het aandeel. In Frankfurt gingen de aandelen van de bank juist omhoog, geholpen door overnamegeruchten die de Europese bankensector als geheel stuwden.

Verder staat het aandeel van voetbalclub Manchester United in de belangstelling. De Engelse club met een notering in New York zag de omzet afgelopen seizoen met 13 procent stijgen, geholpen door extra tv-gelden. Ook sportief ging het de club voor de wind met onder meer winst van de Europa League.

De aandelenmarkten in New York gingen woensdag overwegend licht omhoog. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 22.412,59 punten en de brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2508,24 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 6456,04 punten.

