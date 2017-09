Financiële aandelen in trek op beurzen

AMSTERDAM (AFN) - Op de Europese beurzen bleven grote koersuitslagen donderdag uit, daags nadat de Amerikaanse Federal Reserve had aangekondigd later dit jaar de monetaire teugels verder aan te halen. Wel profiteerden financiële aandelen van het vooruitzicht van een stijgende rente. Ook overnamespeculaties in die branche prikkelden de fantasie van beleggers.

In Amsterdam eindigde de toonaangevende AEX-index een fractie lager op 528,47 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 813,13 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent, de FTSE in Londen ging 0,1 procent lager de handel uit.

De verzekeraars NN Group en Aegon voerden de AEX aan met winsten van 1,9 en 1,7 procent. Ook ING gooide hoge ogen met een plus van 1,2 procent. Telecombedrijf KPN behoorde tot de sterkste dalers met een min van 2,2 procent. Concurrent VodafoneZiggo is aan de haal gegaan met een langjarig contract voor vaste telefonie en internet met zo'n tweehonderd Nederlandse gemeenten.

Overnamegeruchten

Elders in Europa stonden banken in de schijnwerpers door overnamegeruchten. De Duitse Commerzbank (plus 3,5 procent) zou in de belangstelling staan van zijn Italiaanse branchegenoot UniCredit (plus 2 procent). De Duitse overheid zou evenwel meer heil zien in een samengaan van de tweede bank van het land met BNP Paribas (plus 1 procent) uit Frankrijk.

Ook andere banken uit de betreffende landen pikten een graantje mee. In Parijs stegen Crédit Agricole en Société Générale respectievelijk 1,7 en 2,2 procent. Deutsche Bank werd in Frankfurt 2,7 procent meer waard. Mediobanca won op de beurs in Milaan 1,5 procent.

Vergevingsgezind

Beleggers in Frankfurt bleken redelijk vergevingsgezind voor Hannover Re (min 0,1 procent). De herverzekeraar liet weten zijn winstdoel dit jaar mogelijk niet te zullen halen door verscheidene natuurrampen. Als een verrassing kwam dat niet, concurrent Munich Re (plus 1,2 procent) gaf eerder al een winstwaarschuwing naar aanleiding van de orkanen Harvey en Irma.

De euro was 1,1945 dollar waard, tegen 1,1998 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper en kostte 50,56 dollar per vat. De prijs van een vat Brentolie zakte 0,1 procent naar 56,22 dollar.

