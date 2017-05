Hogere opening verwacht op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam zal maandag de nieuwe handelsweek naar verwachting met winst openen. Ook elders in Europa zal het beeld positief zijn. Beleggers houden met een schuin oog de ontwikkelingen rond de Amerikaanse president Donald Trump in de gaten, na de politieke onrust van vorige week.

In Amsterdam dient bij de Ondernemingskamer de zaak tegen verf- en chemieconcern AkzoNobel die is aangespannen door de activistische belegger Elliott Advisors. Akzo bevindt zich in het vizier van branchegenoot PPG Industries, maar alle overnamevoorstellen werden vooralsnog afgewezen. Elliott vindt dat Akzo op zijn minst in overleg moet gaan en wil dat de positie van president-commissaris Antony Burgmans op een speciale vergadering ter discussie wordt gesteld.

Aandeelhouders van ASM International hebben maandag het laatste woord over de voorgestelde aandeleninkoop. Grootaandeelhouder Eminence Capital, die bijna 10 procent van de aandelen bezit, maakte eerder al bekend tegen te zullen stemmen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Aegon

Ook Aegon weet de aandacht op zich gericht. De verzekeraar verkoopt een deel van zijn verzekeringsactiviteiten in de Verenigde Staten aan herverzekeraar Wilton Re. De verkoop is in lijn met de strategische doelstelling om het kapitaal voor activiteiten in afbouw te verminderen.

Bij de kleinere fondsen lijkt Esperite weer een zware sessie tegemoet te gaan. Het stamcelbedrijf heeft opnieuw uitstel aangekondigd voor de publicatie van zijn jaarrekening over 2016 en een handelsupdate over de eerste maanden van dit jaar. In een korte verklaring geeft het bedrijf aan dat het nieuwe uitstel een gevolg is van het recent aangekondigde failliet van dochterbedrijf Genoma in Zwitserland.

Olie

Verder staan bedrijven gelieerd aan de olie-industrie in de belangstelling. Alle olieproducerende landen die hebben ingestemd met een productieverlaging om de olieprijzen op te krikken, gingen akkoord met een verlenging van die maatregel.

De aankondiging zorgde voor een opleving van de olieprijzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond voorbeurs 0,7 procent hoger op 50,69 dollar en Brent steeg 0,6 procent tot 53,92 dollar per vat. De euro was voorbeurs 1,1194 dollar waard tegen 1,1193 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.

Deel dit artikel via: