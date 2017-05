Wall Street begint handelsweek met winst

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn maandag met gematigde winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. De politieke onrust rond president Donald Trump lijkt iets te zijn geluwd. Vorige week zorgde die ophef voor behoorlijk wat tumult op de aandelenmarkten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,5 procent hoger op 20.897 punten. De brede S&P 500 stond 0,4 procent in de plus op 2390 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 6111 punten.

Boeing voerde de Dow aan met een winst van 2 procent. De vliegtuigbouwer zou op het punt staan een grote order binnen te hengelen in Saudi-Arabië. Hekkensluiter bij de hoofdfondsen was de bank JPMorgan Chase met een verlies van 0,1 procent.

Ook autoconcern Ford Motor (plus 1,8 procent) staat in de schijnwerpers. Topman Mark Fields treedt af en wordt opgevolgd door Jim Hackett, die eerder aan het hoofd stond van het onderdeel Ford Smart Mobility. Chemieconcern Huntsman kreeg er 2,7 procent bij. Het bedrijf heeft overeenstemming bereikt over een fusie met de Zwitserse branchegenoot Clariant.

