Investeringen iets omlaag

DEN HAAG (AFN) - In juni was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,3 procent kleiner dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vooral doordat vorig jaar veel meer in vliegtuigen is geïnvesteerd dan dit jaar.

De investeringen in woningen en personenauto’s namen daarentegen toe. Ook investeerden bedrijven meer in vrachtauto’s, bestelwagens en machines, aldus het statistiekbureau.

Volgens de zogenoemde investeringsradar van het CBS zijn de condities voor de investeringen in augustus gunstiger dan in juni.

