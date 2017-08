Solide winsten op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag stevige winsten noteren. Beleggers gingen verder op zoek naar 'koopjes' na de stevige koersdalingen van de afgelopen weken. Richtinggevend nieuws was nauwelijks voor handen. Wel openden een aantal bedrijven de boeken.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent hoger op 21.865 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 2448 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,2 procent tot 6288 punten.

Mediaconcern Time Warner speelde 0,3 procent aan beurswaarde kwijt. De antitrustwaakhond van Brazilië dreigt voor de overname door telecomconcern AT&T te gaan liggen, omdat deze deal de concurrentie op de markt voor betaaltelevisie in Brazilië in de weg zit. Inmiddels is een verzoek ingediend om de overeenkomst te herzien. AT&T noteerde 0,6 procent hoger.

Chevron

Olieconcern Chevron won 0,4 procent. Topman John Watson zou volgens The Wall Street Journal binnenkort zijn vertrek bij het olieconcern aankondigen. De officiële verklaring komt volgens de krant pas volgende maand naar buiten. Vice-voorzitter Michael Wirth zou de belangrijkste gegadigde zijn om Watson op te volgen.

Automaker Fiat Chrysler noteerde vlak in New York. Het Chinese automerk Great Wall bevestigde interesse te hebben in het merk Jeep, dat onderdeel is van de Amerikaans-Italiaanse automaker. Fiat Chrysler zelf heeft echter nog niets van de Chinezen vernomen.

Toll Brothers

Bouwbedrijf Toll Brothers verloor bijna 3 procent aan beurswaarde, ondanks dat het meer winst maakte op een hogere omzet. Het concern profiteerde daarbij vooral van de aantrekkende huizenmarkt in de VS. Medisch technologiebedrijf Medtronic verloor 2 procent na cijfers.

Machinefabrikant Nordson verloor meer dan 10 procent nadat het met tegenvallende vooruitzichten kwam voor het lopende kwartaal. Ook cijfers van schoonheidsproductenmaker Coty konden beleggers niet bekoren. Het aandeel verloor ruim 13 procent.

De euro was 1,1755 dollar waard, tegen 1,1766 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent in prijs tot 47,54 dollar. Brentolie werd iets duurder op 51,69 dollar per vat.

